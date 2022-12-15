В Елабуге откроется выставка из фондов музея «Гатчина» об императрице Марии Федоровне

21 декабря в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника откроется выставка «Мария Федоровна. Датская принцесса — российская императрица. Воспоминания» Государственного музея-заповедника «Гатчина» и Фонда «История Отечества».

Стендовая выставка посвящена 175-летию императрицы Марии Федоровны — супруги императора Александра III и предназначена для широкого круга любителей истории России и специалистов.

«Это будет первое сотрудничество в выставочной деятельности двух музеев. Будут представлены более 70 фотографий на шести стендах. А также 25 цветных копий акварельных работ академика Императорской Академии художеств Эдуарда Гау и 18 фотографий фотографа-экспериментатора Михаила Величко (1930-е годы) с видами интерьеров дворца», — сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Проект основан на архивных фотографиях из коллекции музея-заповедника «Гатчина», Госархива РФ и собраний Дании и Великобритании, дневниковых записях и воспоминаниях, а также изображениях мемориальных предметов, принадлежавших Марии Федоровне. Это своего рода лирическое эссе, попытка создать цельный образ одной из интереснейших женщин в истории России ХIХ—ХХ веков.

Будущая государыня Мария Федоровна родилась 14 (26) ноября 1847 года в Копенгагене и скончалась тоже в Дании. Однако большая часть ее жизни была связана с Российской империей.

Дворец в Гатчине начиная с 1881 года был одной из любимых резиденций императрицы, так как был связан с воспоминаниями о супруге. Однако построен дворец был еще во второй половине ХVIII века и с 1783 года находился в собственности Дома Романовых.

Выставку откроют директор музея-заповедника «Гатчина», президент ИКОМ Василий Панкратов и специалист по выставочной деятельности Екатерина Мельникова.

Экспозицию можно будет посетить до 23 января.