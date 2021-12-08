В Елабуге откроется персональная выставка Веры Хайрутдиновой «Мириады миров»

Предоставлено Елабужским государственным музеем-заповедником

10 декабря в Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника состоится открытие персональной выставки московской художницы Веры Хайрутдиновой «Мириады миров». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ЕГМЗ.

«В Елабужском музее — это не первый проект художника. В ноябре 2018 года у нас прошла первая выставка Веры Хайрутдиновой „Скажи это цветами“. Эта выставка очень понравилась посетителям. Поэтому было решено организовать еще одну экспозицию. На новой выставке будут представлены работы маслом», — сообщила пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Гости экспозиции увидят 40 картин, выполненных в стиле абстрактной живописи. Коллекция состоит из тематических серий, связанных с разными периодами жизни художницы и отличающихся техникой, колористикой и настроением.

Работа с цветом — визитная карточка автора. Работы Хайрутдиновой отличаются буйством красок, интересными сюжетами, обладают своей историей и философией.

Вера Хайрутдинова — художник, дизайнер, фотограф, почетный член Российской академии художеств, лауреат премии Brand Awards-2013. Ее картины находятся в частных собраниях России, Швейцарии, Великобритании, Германии, стран Азии.

Двери выставки будут открыты до 23 января 2022 года. Вход по QR-кодам для посетителей старше 60 лет.