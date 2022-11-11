В Елабуге откроется мультимедийная выставка «Трагедия народов» о Великой Отечественной

13 ноября в Музее Памяти Елабужского государственного музея-заповедника откроется мультимедийная выставка «Трагедия народов». Экспозиция, привезенная в город московским музеем Победы, станет 26-й по счету в рамках проекта «Территория Победы», рассказали «Татар-информу» в ЕГМЗ.

Мультимедийный тематико-художественный проект посвящен памяти советских граждан, которые пострадали от нацистской агрессии и оккупационной политики, были замучены в гетто и концлагерях, угнаны на принудительные работы в Германию и сопредельные страны.

Гости выставки познакомятся с репортажными фотографиями военных корреспондентов, документами, плакатами, листовками, фронтовыми рисунками и послевоенными работами художников — это подлинные свидетельства и овеществленная память о преступлениях нацистов, о величайшей катастрофе, постигшей народы Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

ЕГМЗ — партнер Музея Победы на Поклонной горе, объединившего 250 музеев и военно-исторических центров России и зарубежных стран. Елабуга сотрудничает со столичными коллегами с 2019 года.

Выставка будет работать по 30 декабря.