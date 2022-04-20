В Елабуге откроется фотовыставка «Самая красивая страна»

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

28 апреля в выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника откроется фотовыставка «Самая красивая страна» из коллекции Русского географического общества (Санкт-Петербург).

Фотоконкурс «Самая красивая страна» — масштабный проект, который проводится с 2015 года. В экспозиции представят работы финалистов и победителей этого конкурса — в общей сложности 160 фотографий профессионалов и любителей.

На снимках изображены виды городов России, фото редких животных, морских глубин, фотопортреты представителей коренных народов России. Отдельная тема — удивительный мир, который открывает макрофотография. Многие работы сделаны в труднодоступных заповедных местах.

«Такая выставка будет проводиться в Елабужском музее-заповеднике впервые. Жители и гости города смогут посетить ее до 18 июля. Экспозиция также будет доступна обладателям „Пушкинских карт“», — поделилась с «Татар-информом» пресс-секретарь информационно-издательского отдела Елабужского государственного музея-заповедника Евгения Поликарпова.

По словам собеседницы агентства, в рамках выставки для подростков и молодежи состоятся мастер-классы по фотографии в жанрах пейзаж и урбанистический пейзаж, в том числе мобильной фотосъемке. На них тоже можно будет попасть по «Пушкинской карте».

Открытие выставки запланировано на два часа дня.

Масштабный проект «Пушкинская карта» был запущен по инициативе Президента России Владимира Путина. С 1 сентября 2021 года подростки и молодежь в возрасте до 22 лет могут воспользоваться ей для оплаты походов в кино, театры, музеи и посещения культурных мероприятий.