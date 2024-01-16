В Елабуге откроется акварельная выставка Любови Григорьевой «Невесомость»

В четверг, 18 января, в Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника откроется персональная выставка произведений члена Союза художников России Любови Григорьевой «Невесомость».

«На выставке „Невесомость“ будут представлены более 150 акварельных работ художника. Персональная выставка в ЕГМЗ у Любови Григорьевой впервые, а ранее она участвовала в наших художественных арт-симпозиумах. Работы привезли сегодня ночью, оформлять начнут после обеда», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Оксана Есипова.

Любимая техника Григорьевой — акварель. Зрителю будут представлены жизнерадостные, легкие и воздушные натюрморты, городские и сельские пейзажи, портреты и сюжетные композиции, сказочные мотивы.

Многие графические листы художницы объединены в серии: «Сказочное», «Детство», «Старые дворики», «Деревенька», «Земля Севера», «Байкал», «Цветочное», «Живой натюрморт», «В саду у Наташи», «Храмы», «Шепот осени».

О своем творчестве Любовь Григорьева говорит: «Слушаю ли музыку, любуюсь природой, общаюсь с добрыми и интересными мне людьми — все чувства словно полет».

Во время нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне важнейшую роль играет любовь — к окружающему миру и людям, к себе и своим близким. В простых и незатейливых сюжетах художница пытается привести человека к гармонии с самим собой, напомнить о теплоте обыкновенных вещей и радости бытия.

Выставка будет открыта до 18 февраля 2024 года.