В Елабуге от Covid-19 в один день умерли супруги Фирсовы

В Елабуге в один день скончались Евгений и Анна Фирсовы, прожившие вместе 62 года. Оба они умерли от коронавирусной инфекции, сообщает газета «Новая Кама».

Алина Фирсова была почетным жителем города и была заведующей родильно-гинекологическим отделением Елабужской ЦРБ. За 40 лет работы она приняла на свет десятки тысяч елабужан. Ее муж Евгений Фирсов стоял у истоков Прикамской нефти, которая дала городу второе рождение.

По предложению жителей города одну из улиц Елабуги могут назвать в честь Анны Фирсовой.