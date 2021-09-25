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Ру Тат
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25 сентября 2021  17:10

В Елабуге от Covid-19 в один день умерли супруги Фирсовы

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В Елабуге в один день скончались Евгений и Анна Фирсовы, прожившие вместе 62 года. Оба они умерли от коронавирусной инфекции, сообщает газета «Новая Кама».

Алина Фирсова была почетным жителем города и была заведующей родильно-гинекологическим отделением Елабужской ЦРБ. За 40 лет работы она приняла на свет десятки тысяч елабужан. Ее муж Евгений Фирсов стоял у истоков Прикамской нефти, которая дала городу второе рождение.

По предложению жителей города одну из улиц Елабуги могут назвать в честь Анны Фирсовой.

#Елабуга #смерть #Коронавирус
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