В Елабуге осудили хозяйку енота, который покусал ее маленького сына

Три месяца ограничения свободы получила жительница Елабуги, чей енот серьезно травмировал ее грудного сына. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

22-летнюю женщину признали виновной по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как было установлено, 9 мая женщина оставила грудного сына без присмотра. В этот момент домашний енот проник в комнату с младенцем и несколько раз укусил его за голову. В результате нападения ребенок получил серьезные травмы.

«Как было установлено, случившееся произошло по вине женщины, которая не обеспечила безопасность ребенка, а также надлежащий уход за домашним питомцем, в том числе надежную его изоляцию в отдельном помещении», – пояснил Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге под суд пойдет хозяйка енота, который покусал грудного ребенка.

