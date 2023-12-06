В Елабуге опубликовали перепись местного населения за 1795 год

Известный елабужский краевед Ленар Мифтахов в соавторстве с Олегом Владимировым и Джамилей Мифтаховой опубликовал перепись населения Елабуги за 1795 год. Как сообщил Ленар Мифтахов корреспонденту «Татар-информа», этот год был выбран не случайно.

«Дело в том, что в 1780 году дворцовое село Елабуга получило статус уездного города, но понадобилось время для того, чтобы Елабуга начала превращаться в настоящий город. К 1795 году здесь появляются свои купцы, мещане, а сам город начинает преображаться», — делится автор.

Он также добавил, что именно в опубликованной пятой ревизии видно, как формировалась купеческо-мещанская среда, из каких групп населения она формировалась, жители каких населенных пунктов записывались в елабужское купечество и мещанство и так далее.

«Мне эта ревизия стала интересна тем, что Елабуга после падения Казани развивалась, как чисто русское село. А когда Елабуга получила статус уездного города, у татар появилась возможность вернуться в Елабугу. И мне как исследователю татарской махалли хотелось увидеть Елабугу того периода, во всем ее многообразии, взглянуть на то, как она начинает превращаться в многонациональный и многоконфессиональный город», — рассказал Мифтахов.

В 1795 году в Елабуге помимо русских фиксируются татары: мусульмане и кряшены; крещеные башкиры и язычник-мариец. Чуть позже здесь появятся удмурты, евреи, поляки, цыгане и так далее.

Интересно, что автору удалось установить поименно каждого жителя Елабуги, в том числе и тех, кто не попал в ревизские сказки, проживавшего в этом городе на 1795 год. Их было 3020 человек.

«Мы определили полный численный состав в их сословном многообразии: елабужские крестьяне, купцы, мещане, дворяне, священно- церковнослужители, дворовые люди и дворовые девки, канцелярские служители, отставные солдаты и солдаты штатной команды», — говорит Мифтахов.

Мифтахов надеется, что книга сыграет важную роль в развитии елабужского краеведения, поскольку многие исследователи пишут о Елабуге времен ее расцвета (конец 19-го, начало 20-го веков), но при этом нет серьезных работ, которые бы показали, как именно Елабуга превратилась в город.