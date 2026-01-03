В Елабуге непотушенная сигарета стала причиной смерти хозяина квартиры

В Елабуге окурок вызвал пожар, в котором погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Житель Елабуги курил в своей однокомнатной квартире на третьем этаже и не потушил окурок, пепел с которого поджег кровать. На тушение возгорания прибыли пожарные ПСЧ 75, они и обнаружили тело погибшего мужчины. ‎

Главное управление МЧС России по Татарстану отмечает, что ‎одна из самых распространенных причин пожаров – неосторожное обращение с огнем, большинство случаев которого связано с курением.

В ведомстве рекомендуют ‎не курить в постели, поставить в месте для курения пепельницу, ‎тщательно тушить окурки, ‎не курить рядом с горючими жидкостями, а также ‎не бросать окурки с балкона. ‎ ‎