В Елабуге непотушенная сигарета стала причиной смерти хозяина квартиры
В Елабуге окурок вызвал пожар, в котором погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Житель Елабуги курил в своей однокомнатной квартире на третьем этаже и не потушил окурок, пепел с которого поджег кровать. На тушение возгорания прибыли пожарные ПСЧ 75, они и обнаружили тело погибшего мужчины.
Главное управление МЧС России по Татарстану отмечает, что одна из самых распространенных причин пожаров – неосторожное обращение с огнем, большинство случаев которого связано с курением.
В ведомстве рекомендуют не курить в постели, поставить в месте для курения пепельницу, тщательно тушить окурки, не курить рядом с горючими жидкостями, а также не бросать окурки с балкона.