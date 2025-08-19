В Елабуге назначили нового руководителя сектора молодежи

Фото: пресс-служба Елабужского района

На совещании по вопросам жизнедеятельности района в Елабуге был представлен новый руководитель сектора молодежи. Должность заняла Дарья Воронко. Ее представил глава района Рустем Нуриев, пожелавший ей успехов на новом месте работы.

Как сообщили «Татар-информу» в администрации, Воронко уже несколько лет работает в структурах местной власти, занимая разные должности. В одно время она руководила молодежным центром «Барс».

