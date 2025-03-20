В Елабуге накрыли нарколабораторию по производству мефедрона, ее организатор задержан
Жителя Елабужского района Татарстана подозревают в изготовлении и обороте наркотиков.
Как стало известно «Татар-информу» от УФСБ России по Республике Татарстан, мужчина на лабораторном оборудовании произвел наркотик мефедрон, а также вещества, необходимые для его производства.
Возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
Видео: оперативная съемка УФСБ России по Республике Татарстан