В Елабуге накрыли нарколабораторию по производству мефедрона, ее организатор задержан

Жителя Елабужского района Татарстана подозревают в изготовлении и обороте наркотиков.

Как стало известно «Татар-информу» от УФСБ России по Республике Татарстан, мужчина на лабораторном оборудовании произвел наркотик мефедрон, а также вещества, необходимые для его производства.

Возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Видео: оперативная съемка УФСБ России по Республике Татарстан