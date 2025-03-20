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Происшествия 20 марта 2025 10:11

В Елабуге накрыли нарколабораторию по производству мефедрона, ее организатор задержан

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Жителя Елабужского района Татарстана подозревают в изготовлении и обороте наркотиков.

Как стало известно «Татар-информу» от УФСБ России по Республике Татарстан, мужчина на лабораторном оборудовании произвел наркотик мефедрон, а также вещества, необходимые для его производства.

Возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Видео: оперативная съемка УФСБ России по Республике Татарстан

#УФСБ РФ по РТ #наркотики
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