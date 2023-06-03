В Елабуге наградили «юных Шишкиных» со всего Татарстана

Мария Тимашева

В Елабуге были подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин», который проводится уже 19-й раз.

Свои работы представили 585 юных художников из 42 художественных школ, школ искусств, студий детского творчества 28 городов и населенных пунктов республики.

Конкурс проводился в трех возрастных категориях, и жюри определило 15 победителей, каждый из которых получил не только диплом, но и денежный приз, а также издание от музея-заповедника.

Отдельную награду от своего имени вручил глава района Рустем Нуриев. Он поблагодарил участников и их родителей, которые поддерживают талант и инициативу своих детей. В этом году ему по душе пришлась работа Полины Захаровой из Лениногорска.

«Я впервые решила поучаствовать в этом конкурсе и очень рада полученной награде. Ценно, что мою работу отметил глава Елабужского района. Я изобразила, как Су Анасы расчесывает свои волосы. Честно признаться, мне и самой нравится эта работа», − призналась девочка.

Материал подготовлен при участии Марии Тимашевой