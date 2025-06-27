В Елабуге наградили лучших выпускников золотыми и серебряными медалями

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Торжественная церемония награждения выпускников школ золотыми и серебряными медалями прошла сегодня в здании Администрации Елабужского района. Награды за отличную учебу вручили глава района Рустем Нуриев и министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

«Образование ребенка это только часть проекта ввести его во взрослую жизнь. Хочу, чтобы вы в первую очередь думали о городе и вернулись сюда после получения образования. Пусть каждый из вас построит счастливую жизнь, желательно в Елабуге», – пожелал выпускникам глава района.

Министр юстиции Татарстана, в свою очередь, отметил, что все отличники уже показали, как умеют преодолевать сложности в жизни, что сильно пригодится им в дальнейшей жизни.

«В жизни будут сложности и препятствия но их не нужно боятся. Нужно учиться их преодолевать. Желаю, чтобы у вас все получалось и все мечты сбывались!» - пожелал Загидуллин.

Помимо аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении» на церемонии также вручили денежные сертификаты на 15 тыс. рублей от главы Елабужского района тем, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов.

Отметим, что в числе награжденных есть и выпускники школы «Университетская» Елабужского института Казанского федерального университета из Лисичанска.