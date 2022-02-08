В Елабуге начнется строительство крытого футбольного манежа

В 2022 году в Елабуге запланировано строительство крытого футбольного манежа, а также ремонт кровли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион». Об этом на IX сессии четвертого созыва Совета Елабужского района сообщил глава района Рустем Нуриев.

Поднимая вопрос спорта, глава муниципалитета отметил неудовлетворительное состояние материально-технической базы в некоторых отраслях спорта и отсутствие системной работы по привлечению большего количества школьников к занятиям в спортивных секциях и контролю посещений занятий.

В 2021 году из местного бюджета на содержание наших спортивных объектов было выделено 20 млн рублей. На эти средства проведен капитальный ремонт системы водоподготовки и замена витражей в ФОК «Чемпион»; капитальный ремонт кровли, установка ограждений и расширение парковочной зоны ФОК «Единая Россия»; реконструкция тепловых узлов в Ледовом дворце, Манеже, пресс-центре.

«Также в конце прошлого года в двух спортивных объектах города установлены системы контроля и управления доступом, благодаря которым мы можем выявлять реальное количество занимающихся и отсутствующих на занятиях, сверяя полученные данные с информацией в журналах посещений тренеров. В течение года было проведено 14 выездных контрольных проверки», — сообщил спикер.

93 воспитанника спортивных школ, проживающие в нижней, исторической части города, получают из средств муниципального бюджета компенсацию проезда на занятия в спортивные школы.