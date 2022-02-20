Фото: «Новая Кама».

В этом году в Елабуге начнется благоустройство проспекта Мира, работы затронут участок от проспекта Нефтяников до улицы Тази Гиззата, пишет газета «Новая Кама».

По словам руководителя отдела исполкома района по вопросам градостроительства и архитектуры Ильнары Гилязовой, на сегодняшний день на проспекте нет одной оси тротуаров, местами тротуары отсутствуют.

«Около кафе „Шишка“ нет выраженной пешеходной зоны, автомобили паркуются прямо на тротуаре, создавая аварийную ситуацию на перекрестке. Парковки не организованы и около „Пятерочки“ на проспекте Мира, пешеходам приходится обходить автомобили», − перечислила проблемы Гилязова.

Проект направлен на комплексное благоустройство проспекта — выравнивание тротуара и строительство недостающих участков, парковки будут отделены от пешеходных зон газонами, но приоритет останется за пешеходами, а вдоль дороги дополнительно высадят деревья. Также на проспекте Мира нет освещения и пешеходных дорожек, поэтому запланировано установить новые опоры освещения.

Благоустройство проспекта также включит приведение в порядок входных групп в магазины и офисы, поэтому сейчас готовятся предписания на демонтаж некоторых вывесок, баннеров.

В 2021 году на проспекте Нефтяников уже стартовала работа по приведению в нормативное состояние фасадов. В частности, привести в порядок внешний вид своих объектов должны владельцы нескольких магазинов. Некоторые предприниматели уже начали процесс благоустройства.