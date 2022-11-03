Елабужские активисты начали шить тактические носилки для военнослужащих

В Елабуге активисты начали работу по сборке и пошиву тактических носилок для военнослужащих. В преддверии этого представители волонтерского движения «Золотые руки ангела» из Казани провели неравнодушным елабужанам мастер-класс по изготовлению таких носилок. На сегодняшний день уже собрано 30 носилок, восемь — прошиты и готовы к отправке. Об этом «Татар-инфому» рассказали в пресс-службе Елабужского района РТ.

Елабужане приглашают всех желающих принять участие в изготовлении носилок. Пригодится помощь каждого. «Промышленные машинки, есть в наличии, поэтому ждем тех, кто умеет на них шить», — говорят организаторы.

Одними из первых приступили к работе активисты организации «Планета добра» и представители Территориальных общественных самоуправлений № 15 и № 17 «Новое поколение».

Главными помощниками и партнерами стали студенты технического факультета Елабужского филиала КФУ и непосредственно директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон. «Это одна из первых наших партнеров, которая позвонила и предложила свою помощь», — говорят организаторы.

Помимо сбора тактических носилок, студенты КФУ сплели не одну маскировочную сеть, которые необходимы в спецоперации.

К изготовлению носилок присоединились мамы и жены мобилизованных. Активное участие принимают прихожане Спасского собора, а также садики и школы города и района. Жители города, узнав о том, что требуется помощь, присоединяются к общему делу.

Отметим, что сделать свой вклад в общее дело может каждый. В городе работает пять пунктов сбора гуманитарной помощи.

Движение «Золотые руки ангела» образовалось в марте этого года. Основала ее москвичка Людмила Сушецкая, а идейным вдохновителем стал хирург, кандидат медицинских наук, Юрий Евич.

Сейчас в движении участвуют тысячи волонтеров из 85 городов России. За время существования движения отшито и бесплатно передано на фронт более 17 тыс. носилок. «Одни носилки — это несколько спасенных жизней!» — гласит девиз организации.