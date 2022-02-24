В Елабуге началась очистка русел рек Елабуга и Шумиха

В Елабуге приступили к очистке русел рек Елабуга и Шумиха. Такая работа требовалась уже давно, поскольку за многие годы эти небольшие реки оказались захламлены и заросли сорными кустарниками, рассказали ИА «Татар-информ» в администрации Елабужского района РТ.

По словам директора Департамента строительства при райисполкоме Равиля Шарипова, основная цель — увеличить пропускную способность водостока, водообмена и проточности, уменьшить риск затоплений. В противном случае под угрозой находятся жилые дома, объекты инфраструктуры, инженерные коммуникации и сооружения, пашни и сады.

На данный момент работа уже ведется, ее выполняют представители подрядной организации. После очистки русел от сорных кустов и деревьев их вывезут, затем туда сможет заехать тяжелая техника.

«Это природоохранное мероприятие проводится за счет республиканских средств», — пояснили в администрации.

Стоит отметить, что реки протекают по исторической части города: протяженность реки Шумиха составляет 4,2 километра, реки Елабуга — 8 километров. При этом встречаются случаи, когда жители незаконно занимают территорию, входящую в природоохранную зону. В этом случае строения на этих участках придется демонтировать.

Работы по очистке русел рек планируется завершить до 15 апреля.