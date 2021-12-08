В Елабуге на Шишкинских прудах завершается установка новогодних горок

18 декабря в Елабуге на склоне у Шишкинских прудов состоится открытие горок с отдельными спусками различной высоты протяженностью порядка 100 метров. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«Раньше здесь население устраивало „покатушки“ на ватрушках: склон очень привлекателен для любителей таких развлечений. Но это было травмоопасно. Сейчас горки для катаний на тюбингах строятся с учетом всех требований безопасности. Будет проводиться экспертиза Ростехнадзора», — рассказала агентству руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

В парке будут установлены аншлаги, за порядком будут следить администраторы. Определено и время работы горок: с 10.00 до 21.00 в выходные дни и каникулы, в будни — с 12.00 до 21.00.

Горки прошли несколько этапов строительства: сначала был смонтирован деревянный настил для горок, затем лестница с перилами. После этого горки и лестница были отшлифованы и покрыты яхтенным лаком. Сейчас строителям предстоит оборудовать защитные и направляющие поребрики.

Также на Шишкинских прудах будут залиты два катка, появится лабиринт, ловушка из льда и снежная фигура тигра. На спуске с горок катающихся будет встречать парад снеговиков.