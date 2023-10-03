В Елабуге на пожаре в двухкомнатной квартире погиб мужчина

Минувшей ночью в Елабуге произошел смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В пятиэтажке на улице Молодежная загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В коридоре на полу пожарные обнаружили 63-летнего хозяина квартиры. Его передали медикам, которые констатировали смерть.

Пожар площадью 16 квадратных метров был оперативно потушен, горела мебель.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Огнеборцы вывели по лестничному маршу с помощью маски спасаемого из квартир верхних этажей 7 человек, включая ребенка.

Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.



Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В МЧС отмечают: если бы хозяин дома установил пожарный извещатель, то остался бы жив. Пожарный извещатель реагирует на дым и подает громкий сигнал, который разбудит вас во сне.