На площадках музея-заповедника в Елабуге пройдут мероприятия акции «Ночь музеев»

С шести вечера и до полуночи 15 мая на выставочных площадках Елабужского государственного музея-заповедника состоятся мероприятия акции «Ночь музеев». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила ученый секретарь музея-заповедника Татьяна Назарова.

«Елабужский государственный музей-заповедник подготовил 10 интерактивных театрализованных программ, а также разнообразные мастер-классы. Будут задействованы практически все наши музейно-выставочные объекты, в том числе открывшийся в этом году новый объект — Галерея редких коллекций», — рассказала Назарова.

Она добавила, что программы в рамках «Ночи музеев» каждый год обновляются, поэтому даже те люди, которые ежегодно посещают мероприятие, открывают для себя много нового.

Окунуться в атмосферу купеческого быта второй половины XIX века посетители смогут в Доме-музея Шишкина. Для любителей космической темы Литературный музей Цветаевой совместно с библиотекой Серебряного века подготовил программу «Через тернии к звездам», посвященную 60-летию первого полета человека в космос.

Примерить на себя образы знахарки-имче, земского доктора, ученика аптекаря, специалиста по душевным болезням, ученого-нейрофизиолога и современного врача посетители смогут в Музее уездной медицины имени Бехтерева.

Для любителей настольных, подвижных и интеллектуальных игр Музей-усадьба Дуровой подготовил отдельную программу. Конкурс знатоков старинных предметов, кинопоказы и музыкальная программа завершатся здесь ужином на гусарском биваке.

Стать настоящим детективом и расследовать преступление, совершенное в Елабуге в 1920 году, станет возможно в Музее истории города. Музей Памяти встретит гостей программой «Маленький город в большой войне», посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Выставочном зале будут работать три активные зоны с гаданиями, мастер-классами и дегустацией чая.

В Музее современного этноискусства в этот вечер состоятся торжественная церемония открытия выставки произведений декоративно-прикладного искусства предприятия «Эбиволь», поэтическая программа «Вдохновленные Тукаем» и экскурсия с элементами арт-медитации по выставке работ Ахсана Фатхутдинова. Завершится программа мастер-классом по технике эбру.

Узнать о различных видах народных промыслов можно будет в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства. В эту ночь в Елабужском музее-заповеднике будет действовать единый билет, который позволит посетить любые программы.