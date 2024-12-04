В Елабуге на объекте культурного наследия откроют музей искусств

В Елабуге на объекте культурного наследия по улице Казанской, дом №45 начались ремонтные работы. В будущем собственник помещения планирует открыть здесь музей искусств.

Объект приобрел предприниматель Эдуард Фролов. Пока владелец здания проводит очистку внутренних помещений, предстоит выполнить огромный объем работ, рассказали «Татарр-информу» в пресс-службе Елабужского района.

«Одним из результатов проводимой муниципалитетом работы является активное участие елабужских предпринимателей в программе „ОКН за рубль“: инвесторам, заинтересованным в развитии проектов в исторической части города, передаются объекты культурного наследия за номинальную плату. На данный момент из 9 объектов уже шесть переданы собственникам», — уточнили в администрации района.

Одно из зданий на ул. 10 лет Татарстана,12 после реставрации планируется использовать как апартаменты для гостей города. Дом №9 на той улице реализован путем открытого конкурса инвестору под офисы и кафе.

Также имеется потенциальный инвестор под объект на переулке Тойминском, 5. ОКН уже законсервирован и после реставрации в административном здании откроется хостел. Готовится конкурсная документация.

В бывшем здании электрических сетей по адресу ул. Стахеевых, д. 12, 14 после реконструкции планируется открыть гостиничный комплекс. На объект по ул. Московская, 94 (пожарная каланча) имеется потенциальный инвестор, который планирует использовать здание под выставочную деятельность.

В нежилом административном здании по адресу: ул.Стахеевых, д. 5 собственник планирует открыть офисный центр.

В здании «Фабрика» по адресу: ул. Казанская, д. 47, инвестор ведет реконструкцию под гостиничный комплекс; первый этап работ по вводу восьми гостиничных номеров планируется завершить в первом квартале 2025 года.

На территории бывшего пивоваренного завода им. Стахеева предприниматель планирует разместить пункты общественного питания, фудкорты. Проект находится на согласовании в комитете РТ по охране объектов культурного наследия.