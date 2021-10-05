В Елабуге участники акции «Сохраним лес» высадят деревья на каждой улице города

В Елабуге в рамках акции «Сохраним лес» решено высаживать благородные деревья — на каждой улице или проспекте свою разновидность. Первые 143 саженца рябины высадили на ул. Нечаева и пр. Мира. Еще 30 саженцев липы будут высажены на пр. Нефтяников. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Елабужского района.

Это первая посадка деревьев на улицах города, которая продлится вплоть до конца октября. Ранее вдоль дорог на выезде из города были высажены сосны, а на ул. Марджани — 160 саженцев яблони декоративного сорта «роялти».

«На улице Набережная на берегу Камы будут расти ивы взамен тех, что росли при Иване Шишкине. Их высадили волонтеры и активисты города. Также растения сажают работники службы благоустройства города», — отметили в пресс-службе.

Всероссийская акция «Сохраним лес» — часть национального проекта «Экология», который реализуется с 2019 года на основании так называемого «майского» указа Президента РФ Владимира Путина.