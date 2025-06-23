В Елабуге мужчина выпал из окна пятого этажа и повредил газопровод

Ночью в Елабуге мужчина выпал из окна пятого этажа дома №24 на улице Пролетарской. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в районную больницу. При падении он повредил газопровод низкого давления на вводе в подъезд, из-за чего специалисты экстренно отключили подачу газа.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госжилинспекции РТ, спустя почти 12 часов газоснабжение было восстановлено. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В этот же день в Казани, на проспекте Победы, зафиксировали утечку газа в доме №19. После осмотра газового оборудования подача также была возобновлена.