В Елабуге мужчина пойдет под суд за липовую помощь на экзаменах по ПДД

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Елабуги, который обманывал людей, предлагая помощь при сдаче экзаменов в ГАИ.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, с 2021 по 2023 годы мужчина выдавал себя за человека с «большими связями» в полиции. Он обещал гражданам облегчить процесс сдачи экзамена на знание ПДД, не проверяя при этом их навыки, и требовал деньги якобы для передачи сотрудникам ГАИ. Тем не менее, все средства, которые он собрал, а это около 205 тысяч рублей, мужчина присваивал себе. При этом взяткодатели вынуждены были сдавать экзамены несколько раз.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Также в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении граждан, передававших взятки за сдачу экзаменов.