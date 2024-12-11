news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 11 декабря 2024 21:22

В Елабуге мужчина надышался едкого дыма на пожаре из-за загоревшегося шуруповерта и погиб

Скопировать ссылку

В Елабуге на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Как оказалось, на кухне загорелся шуруповерт. Вскоре пламя полностью распространилось на всю кухонную мебель. Хозяин квартиры погиб во сне, надышавшись едким дымом. Всего пять смертельных вдохов стали летальными.

Предварительно, трагедия произошла из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

В ведомстве отмечают, что трагедию мог предотвратить пожарный извещатель. Прибор с помощью громкого звука разбудил бы 51-летнего мужчину.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100