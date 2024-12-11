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В Елабуге мужчина надышался едкого дыма на пожаре из-за загоревшегося шуруповерта и погиб
В Елабуге на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Как оказалось, на кухне загорелся шуруповерт. Вскоре пламя полностью распространилось на всю кухонную мебель. Хозяин квартиры погиб во сне, надышавшись едким дымом. Всего пять смертельных вдохов стали летальными.
Предварительно, трагедия произошла из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
В ведомстве отмечают, что трагедию мог предотвратить пожарный извещатель. Прибор с помощью громкого звука разбудил бы 51-летнего мужчину.
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