В Елабуге мусоровоз опрокинулся на бок, водитель в больнице

Авария произошла сегодня около одиннадцати утра на улице Мусы Джалиля в Елабуге. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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Водитель мусоровоза не удержал машину на дороге и она опрокинулась на бок. Часть содержимого кузова высыпалась на дорогу. Прибывшие на место пожарные смыли разлившиеся топливо с проезжей части.

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«В результате ДТП пострадал водитель мусоровоза. Медики скорой помощи забрали его в больницу», – пояснили свидетели происшествия.