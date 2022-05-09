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Ру Тат
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Происшествия
9 мая 2022  11:31

В Елабуге мусоровоз опрокинулся на бок, водитель в больнице

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В Елабуге мусоровоз опрокинулся на бок, водитель в больнице

Авария произошла сегодня около одиннадцати утра на улице Мусы Джалиля в Елабуге. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

 

Фото: © 

Водитель мусоровоза не удержал машину на дороге и она опрокинулась на бок. Часть содержимого кузова высыпалась на дорогу. Прибывшие на место пожарные смыли разлившиеся топливо с проезжей части.

 

Фото: © 

«В результате ДТП пострадал водитель мусоровоза. Медики скорой помощи забрали его в больницу», – пояснили свидетели происшествия.

 

Фото: © 

 

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