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Молодой учительнице биологии из Елабуги вручили ключи от автомобиля
В Елабуге молодому преподавателю биологии Юлии Клюкиной глава района Рустем Нуриев вручил ключи от автомобиля. Церемония прошла в рамках проекта «Мобильный учитель».
Юлия Клюкина работает в селе Лекарево, а живет в Елабуге. Служебное авто позволит ей комфортно доезжать до места работы и возвращаться домой.
В церемонии вручения ключей приняла участие депутат Госдумы Татьяна Ларионова, которая подчеркнула, что профессия учителя имеет особую значимость, и пожелала педагогам успехов в работе.
Отметим, что это уже четвертый автомобиль, который выдается учителям Елабужского района для организации учебного процесса в сельских школах. Так, по итогам конкурсного отбора в 2021 году победителями гранта стали учитель начальных классов и английского языка Хлыстовской школы Ольга Перминова и учитель математики и физики Костенеевской и Мортовской школ Алия Фархуллина.
В начале прошлого учебного года грант получила семья учителей Ильгиз и Рамзия Салимовы, которые благодаря автомобилю смогли преподавать в двух сельских школах – в селах Большой Шурняк и Старый Куклюк.
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