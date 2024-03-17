В Елабуге «Молодая гвардия» провела на УИКе мастер-класс по плетению масксетей

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Елабуге во время президентских выборов активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России» организовали мастер-класс по плетению маскировочных сетей прямо на избирательном участке. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Каждый желающий после голосования мог присоединиться к плетению масксети для дальнейшей отправки участникам специальной военной операции. Общий размер сети составил 6 на 3 метра.

В Татарстане 15 марта начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Специальная военная операция (СВО) проводится уже более двух лет. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.