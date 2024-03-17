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В Елабуге «Молодая гвардия» провела на УИКе мастер-класс по плетению масксетей
В Елабуге во время президентских выборов активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России» организовали мастер-класс по плетению маскировочных сетей прямо на избирательном участке. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Каждый желающий после голосования мог присоединиться к плетению масксети для дальнейшей отправки участникам специальной военной операции. Общий размер сети составил 6 на 3 метра.
В Татарстане 15 марта начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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