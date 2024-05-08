В Елабуге местная жительница делает уникальные Георгиевские ленты с портретами героев

Жительница Елабуги Галина Феногентова делает особенные Георгиевские ленты. Она приделывает к ним значки, на которых изображены участники Великой Отечественной войны и спецоперации, пишет «Татарстан-24».

На такое увлечение ее вдохновили подростки. По словам самой женщины, как-то раз она заметила, что молодые люди украшает свою одежду разными значками с изображениями своих кумиров.

«Очень много подростков сейчас ходит со значками своих кумиров. И я подумала: а почему кумиры у них зарубежные? Ведь наши деды, которые защищали нашу страну, все-таки намного больше герои. И их должен каждый знать», – отвечает мастерица на вопрос, как ей пришла идея со значками.

Сначала Галина тщательно обрабатывает фотографии героев на компьютере, а потом при помощи специального оборудования переносит портрет человека на значок. Эти памятные товары у нее часто заказывают другие семьи со всей России. Сама она носит значок с изображением дедушки своего мужа.