В Елабуге капитально отремонтируют 23 многоквартирных дома

В 2022 году в Елабуге в 23 многоквартирных домах проведут капитальный ремонт. В прошлом году было обновлено ровно такое же количество домов на сумму 159,1 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор Департамента ЖКХ и строительства Андрей Томилин.

В 15 домах планируется обновить фасады, в семи многоквартирных домах будет проводиться ремонт с полным утеплением на сумму 52,7 млн рублей.

Концепция цветового решения фасадов домов по ул. Строителей была выбрана путем проведения голосования в социальных сетях, где были представлены три концепции на выбор. Окончательное цветовое решение определили большинством голосов.

В исторической части города планируется произвести ремонт в трех многоквартирных домах, один из них дом №11 по ул. Б. Покровская, который является объектом культурного наследия.

«В доме, относящемся к объекту культурного наследия, необходимо обновить фасад и крышу. Будет выбрана специализированная организация, которая имеет лицензию на проведение ремонтно-реставрационных работ. Других отличий от обычных домов нет», — отметил собеседник агентства.

На семи объектах будет проведена работа по ремонту внутридомовых инженерных систем, в трех домах заменят шесть лифтов. Дополнительно, за счет увеличения лимита программы, планируется включить три многоквартирных дома, в которых установят индивидуальные тепловые пункты.

В настоящее время документация по всем домам отправлена в Фонд ЖКХ РТ для размещения на торги.