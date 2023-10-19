В Елабуге из горящей пятиэтажки спасли женщину

В Елабуге из горящей пятиэтажки пожарные спасли женщину, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня вечером пожар случился в пятиэтажке на Марджани.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По прибытии пожарных подразделений выяснилось, что горят матрацы на площади 2 квадратных метра.

До прибытия огнеборцев из здания эвакуировались 20 человек.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Также пожарные в составе звена газодымозащитной службы со 2 этажа при помощи маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе спасли женщину, отрезанную дымом от путей эвакуации.

Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.