В Елабуге инженера обвиняют в гибели двоих детей из-за незаконного подключения газа

В Татарстане 36-летнего главного инженера компании «СпектрГаз» обвиняют по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Выяснилось, что в середине февраля прошлого года мужчина незаконно подключил газ к одному из домов в Елабуге. После из-за этого в доме произошло пожар.

В результате пожара погибли трое человек, из них двое детей.

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.