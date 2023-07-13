Елабуга готовится к традиционному фестивалю Иван-чая

Е.Терешина

Через неделю, 23 июля, в селе Анзирка Елабужского района пройдет фестиваль Иван-чая. Главная цель организаторов — вернуть людей к культурным истокам и приобщить к здоровому образу жизни.

Фото из архива Е.Терешиной

Фестиваль в этом году пройдет уже в четвертый раз. Ежегодно число гостей праздника становится все больше: к примеру, в 2022-м площадку посетили около 1,5 тыс. человек.

Организаторами подготовлена концертная программа — перед гостями выступят творческие коллективы елабужского Дворца культуры — народные ансамбли «Забавушка» и «Инвожо».

Фото из архива Е.Терешиной

В программе фестиваля также ярмарка народных мастеров, театрализованные представления, веселые игры, хороводы и песни. Всех участников ждет дегустация вкусного чая.

Идейный вдохновитель мероприятия, председатель территориального общественного самоуправления Яковлевского сельского поселения Евгения Терешина 35 лет посвятила преподавательской деятельности, по образованию историк. Кроме фестиваля Иван-чая она вместе с супругом и несколькими жителями села проводят для гостей и другие праздники: «Купалу», «Коляду», «Осенние Спасы в Анзирке» и другие.