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Общество
10 мая 2022  00:30

В Елабуге и Заинске празднование 9 Мая завершила акция «Свеча памяти»

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В память о погибших в годы Великой Отечественной войны жители Елабуги и Заинска зажгли свечи. Акция «Свеча памяти» завершила празднование 77-й годовщины Победы. 

Как пишет «Новая Кама», шествие прошло по улице Гассара до Мемориала Памяти. Горожане оставили зажженные свечи на Вечном огне.

Фото: «Новая Кама».

В Заинске ежегодно акцию памяти организует Управление по делам молодежи. Заинцы выложили свечи в форме звезды, а сотрудники детсада «Лесная сказка» исполнили танец со свечами, пишут «Новости Заинска».

#День Победы #свеча памяти
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