В Елабуге и Заинске празднование 9 Мая завершила акция «Свеча памяти»

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны жители Елабуги и Заинска зажгли свечи. Акция «Свеча памяти» завершила празднование 77-й годовщины Победы.

Как пишет «Новая Кама», шествие прошло по улице Гассара до Мемориала Памяти. Горожане оставили зажженные свечи на Вечном огне.

Фото: «Новая Кама».

В Заинске ежегодно акцию памяти организует Управление по делам молодежи. Заинцы выложили свечи в форме звезды, а сотрудники детсада «Лесная сказка» исполнили танец со свечами, пишут «Новости Заинска».