news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 12 марта 2026 17:24

В Елабуге до конца года выставят на продажу пять памятников за 1 рубль

Читайте нас в
Телеграм

Пять объектов культурного наследия по льготной стоимости в 1 рубль планируют продать в Елабуге до конца 2026 года. Об этом на встрече с инвесторами сообщил председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин.

Елабуга занимает второе место в республике по количеству памятников – 262 объекта, сказал он. Всего в районе находится 275 объектов культурного наследия.

Инвестор получает здание за 1 рубль, но обязан его восстановить. В 2023–2025 годах по такой схеме уже продали 5 объектов. Для владельцев предусмотрены субсидии на проектную документацию и льготное кредитование от ДОМ.РФ.

Глава района Рустем Нуриев призвал инвесторов активнее участвовать: «Эти здания могут найти место. Сегодня и общепит, и гостиницы, и услуги – все востребовано».

#объект культурного наследия #елабуга #реставрация памятников
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

12 марта 2026
Новости партнеров