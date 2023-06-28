Прихожане мечети «Джамиг» в Елабуге раздали верующим более 30 кг плова

Участников праздничной проповеди и намаза в Соборной мечети «Джамиг» в Елабуге угостили пловом. Для раздачи гостям было подготовлено более 30 килограммов этого блюда.

Проповедь для верующих, посвященную празднованию Курбан-байрама, прочел Ранис хазрат Сунгатуллин. Он отметил, что в этот день миллионы мусульман принесут в жертву животное – барана, верблюда, корову. Однако следует понимать, что для Всевышнего ценно не мясо, а искренность верующего.

«Жертвоприношение – это знак благодарности Аллаху за те блага, которые он нам дает. Каждое дело мы должны начинать с благодарности, ведь все, что мы имеем, это воля Аллаха», — подчеркнул Ранис хазрат.

Фото Сабины Качаевой

Он призвал собравшихся вознести молитвы за спокойствие и благополучие нашей земли, а также быть добрыми и отзывчивыми друг к другу.

Сразу после намаза начался ритуал жертвоприношения. На территории соборной мечети была оборудована площадка, обряд совершали специально обученные люди. Животных привезли из Черемшанского района.

Раздача плова была организована перед входом. Угощение для всех желающих подготовили прихожане мечети «Джамиг».

«Это традиция – раздавать на праздники плов. В этом году и в Елабуге решили всех угостить», − говорит Абдужалил Хамраджонов.

Фото Сабины Качаевой

Затем площадка празднования Курбан-байрама развернется в Гуляй-поле. Семейный праздник здесь подготовил Елабужский мухтасибат.



Материал подготовлен при участии Сабины Качаевой