В Елабуге действует специальный участок для голосования незрячих и слабовидящих

В Елабуге на выборах депутатов Госдумы VIII созыва голосуют незрячие и слабовидящие горожане. Для них работает специальный участок, находящийся в здании политехнического колледжа, сообщает газета «Новая Кама».

Каждый избиратель с ОВЗ получает здесь трафарет с информацией на шрифте Брайля. Он накладывается на бюллетень и дублирует информацию на нем.

Одним из тех, кто воспользовался такой возможностью, стал председатель Елабужского отделения Всероссийского общества слепых Мунип Гасимов.

«На улице звучит музыка, для нас — это хороший ориентир. Мы свой голос отдали и надеемся, что в течение следующих пяти лет нас не забудут, будут помогать», — поделился ожиданиями горожанин.

Фото: газета «Новая Кама»