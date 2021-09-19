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Ру Тат
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19 сентября 2021  19:10

В Елабуге действует специальный участок для голосования незрячих и слабовидящих

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В Елабуге на выборах депутатов Госдумы VIII созыва голосуют незрячие и слабовидящие горожане. Для них работает специальный участок, находящийся в здании политехнического колледжа, сообщает газета «Новая Кама».

Каждый избиратель с ОВЗ получает здесь трафарет с информацией на шрифте Брайля. Он накладывается на бюллетень и дублирует информацию на нем.

Одним из тех, кто воспользовался такой возможностью, стал председатель Елабужского отделения Всероссийского общества слепых Мунип Гасимов.

«На улице звучит музыка, для нас — это хороший ориентир. Мы свой голос отдали и надеемся, что в течение следующих пяти лет нас не забудут, будут помогать», — поделился ожиданиями горожанин.

Фото: газета «Новая Кама»

#Выборы 2021
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