В Елабуге будут судить подростка, который едва не убил мужчину ударом ножом в спину

В Татарстане будут судить подростка, который ударил в спину ножом жителя Ростовской области, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

16-летний ранее судимый елабужанин поссорился с мужчиной и в процессе драки ударил 39-летнего оппонента ножом, едва не задев жизненно важные органы.

В итоге мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Дело передано на рассмотрение в суд.