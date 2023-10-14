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Руc Тат
Происшествия 14 октября 2023 10:23

В Елабуге будут судить подростка, который едва не убил мужчину ударом ножом в спину

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В Татарстане будут судить подростка, который ударил в спину ножом жителя Ростовской области, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

16-летний ранее судимый елабужанин поссорился с мужчиной и в процессе драки ударил 39-летнего оппонента ножом, едва не задев жизненно важные органы.

В итоге мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Дело передано на рассмотрение в суд.

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