Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Елабуге будут судить подростка, который едва не убил мужчину ударом ножом в спину
В Татарстане будут судить подростка, который ударил в спину ножом жителя Ростовской области, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
16-летний ранее судимый елабужанин поссорился с мужчиной и в процессе драки ударил 39-летнего оппонента ножом, едва не задев жизненно важные органы.
В итоге мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.
Дело передано на рассмотрение в суд.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников