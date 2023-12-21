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В Елабуге бабушка погибла в загоревшейся из-за электрообогревателя квартире
Этим утром в Елабуге в двухэтажном доме на Нефтяников случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В двухкомнатной квартире на площади 2 квадратных метра загорелась мебель.
Во время тушения огнеборцы обнаружили 71-летнюю женщину, находившуюся без сознания. Ее вынесли на воздух и передали врачам. К сожалению, бабушка скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.
По предварительной версии, причиной пожара стал электрообогреватель, который был подключен через удлинитель к электророзетке.
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