В Елабуге бабушка погибла в загоревшейся из-за электрообогревателя квартире

Этим утром в Елабуге в двухэтажном доме на Нефтяников случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В двухкомнатной квартире на площади 2 квадратных метра загорелась мебель.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения огнеборцы обнаружили 71-летнюю женщину, находившуюся без сознания. Ее вынесли на воздух и передали врачам. К сожалению, бабушка скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

По предварительной версии, причиной пожара стал электрообогреватель, который был подключен через удлинитель к электророзетке.