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В Елабуге 3-летняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть
Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже в Елабуге, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, девочка выпала из окна квартиры, расположенного на 7 этаже. Отец ребенка находился на работе, а мать занималась стиркой. В этот момент ребенок забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала в окно.
В настоящее время следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств трагедии.
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