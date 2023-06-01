В Елабуге 3-летняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть

Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже в Елабуге, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, девочка выпала из окна квартиры, расположенного на 7 этаже. Отец ребенка находился на работе, а мать занималась стиркой. В этот момент ребенок забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала в окно.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств трагедии.