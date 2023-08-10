В Эквадоре был застрелен кандидат в президенты

В столице Эквадора был застрелен кандидат в президенты Фернандо Вильявисеньо, сообщает ТАСС.

По данным агентства, злоумышленник совершил три выстрела в голову кандидата в президенты во время предвыборного митинга в Кито.

По предварительной информации, ранения получили еще 8 человек, 7 из них доставлены в больницу.

Уточняется, что нападавший погиб от огнестрельных ранений.

Согласно последним данным, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло.