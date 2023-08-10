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В Эквадоре был застрелен кандидат в президенты
В столице Эквадора был застрелен кандидат в президенты Фернандо Вильявисеньо, сообщает ТАСС.
По данным агентства, злоумышленник совершил три выстрела в голову кандидата в президенты во время предвыборного митинга в Кито.
По предварительной информации, ранения получили еще 8 человек, 7 из них доставлены в больницу.
Уточняется, что нападавший погиб от огнестрельных ранений.
Согласно последним данным, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло.
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