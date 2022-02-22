В экстрим-парке «Урам» в Казани 23 февраля обладатели военных билетов получат скидку

В казанском экстрим-парке «Урам» 23 февраля можно будет покататься бесплатно, если сдать нормы ГТО, и получить скидку 20% на посещение экстрим-зон при предъявлении военного билета. Информация размещена в Instagram учреждения.

В сдачу норм ГТО войдут пресс, отжимания, гибкость, прыжок в длину и стрельба из электронного оружия. На все это у посетителей уйдет около 15-20 минут.

При предъявлении на ресепшене военного билета посетитель получит скидку 20%, в том числе и на абонементы.