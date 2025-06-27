В экстрим-парке УРАМ на Дне молодежи пройдет карьерный фестиваль

Одной из центральных площадок на праздновании Дня молодежи 28 июня в казанском экстрим-парке УРАМ станет карьерный фестиваль под названием «Карьерная стройка – построй свою карьеру». Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры» и объединит более 40 компаний и организаций, которые представят более 3 тысяч актуальных вакансий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

С 11:00 до 19:00 посетители смогут пройти собеседования с работодателями, получить консультации по трудоустройству и профессиональному обучению, а также узнать о возможностях карьерного роста в республике и за ее пределами.

Фестиваль профессий предложит широкий спектр мастер-классов от учебных заведений и предприятий. Гости смогут попробовать себя в робототехнике, химии, каллиграфии, сборке конструкций, росписи по гипсу и даже поработать в виртуальном симуляторе профессий. Например, ПАО «Завод имени Серго» проведет мастер-класс по сборке макетов холодильного оборудования и поршневых систем, а КАЗ им. С. П. Горбунова – сборку самолета на сенсорном столе.

Главное управление МЧС России по РТ предложит обучиться вязанию спасательных узлов и примерить настоящую форму пожарного. Будут и активности для детей: «МастерСити» представит игру с профессией стоматолога, где юные участники смогут «вылечить» зубы мистеру Зубастику, а также попробовать себя в роли агронома – ухаживать за грядками и собирать «урожай».

На площадке также пройдут образовательные лектории и открытые диалоги с представителями крупных компаний, вузов и карьерных платформ. Гости услышат лекции от Авито – о поиске работы и составлении резюме, Сбербанка – о самопрезентации, Казанского порохового завода – о профессии и традициях, а также смогут поучаствовать в диалоге с Российскими студенческими отрядами «Почему Труд – Крут?».

Для тех, кто только ищет свое направление, на фестивале будет работать зона профориентации: психологические консультации, арт-терапия, экспресс-тесты и игровые форматы подойдут посетителям всех возрастов.

Гостей фестиваля также ждет выставка современной техники: КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, МЧС, МВД, Росгвардия, ФССП и другие представят образцы транспорта и спецтехники.

Кроме того, для участников тематического квеста будет организован конкурс – победитель получит возможность отдохнуть в глемпинге.

Организаторами мероприятия выступают Кадровый центр «Работа России» Республики Татарстан при поддержке Минтруда РТ, Минпромторга РТ и Министерства по делам молодежи РТ.

День молодежи в этом году пройдет под общей концепцией «Знай, люби, гордись, приумножай» на двух основных площадках – в экстрим-парке «УРАМ» и парке им. Горького. Гостей ждут экстрим-соревнования, мастер-классы по черлидингу, встречи с продюсерами, психологами и ректорами вузов. Акцент сделан на поддержке молодежных инициатив, развитии талантов и карьерном росте. Все события – часть национального проекта «Молодежь и дети» и программы «Лето в Татарстане».

Вход на мероприятия свободный, требуется предварительная регистрация на сайте Дня молодежи.