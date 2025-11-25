В экспертный совет комитета Госсовета РТ по соцполитике предложили включить ветеранов СВО

Ветераны СВО могут принести большую пользу деятельности комитета Госсовета РТ по социальной политике, поэтому необходимо включить их в профильный экспертный совет. С таким предложением к Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину обратилась председатель экспертного совета Маргарита Максимова.

«Сегодня есть предложение о включении в состав совета ветеранов Специальной военной операции. По всем направлениям социальной политики их мнение будет полезным. Этому будет посвящено наше следующее заседание», – сообщила она.

Максимова напомнила, что ранее Фарид Мухаметшин поручил, чтобы члены экспертного совета активно участвовали в работе общественных советов при министерствах и ведомствах республики.