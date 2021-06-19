В экспертный совет ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» вошел Wildberries

Экспертный совет центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко» пополнился новым участником. В него вошел крупный российский онлайн-ретейлер Wildberries, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Татарстана.

Компания уже долгое время активно сотрудничает с Татарстаном. Так, в 2020 году в Зеленодольске открылся ее крупнейший логистический центр, площадь которого составляет 100 тыс. кв. метров. С января по май 2021 года число татарстанских бизнесменов на торговой площадке увеличилось в 2,4 раза — до 2976. Их продажи за это время составили более 1,5 млрд рублей.

Как отметил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, участие Wildberries в экспертном совете ЦЭТ повысит эффективность работы института, татарстанским поставщикам нужна экспертиза, которой обладает ретейлер.

«Ежемесячно компания Wildberries реализует миллионы товаров как внутри России, так и за рубежом, и хорошо знает, какой продукт где востребован, что и за какую цену можно продать. Компания обладает экспертизой, необходимой татарстанским поставщикам, и готова помочь в продвижении их продукции», — отметил омбудсмен.

Представителем компании в экспертном совете татарстанского ЦЭТ станет Алексей Духанин — директор по международному сотрудничеству.

«Мы сразу же откликнулись на приглашение вступить в ЦЭТ, так как Республика Татарстан является одним из наших ключевых партнеров, а татарстанские предприниматели — одни из самых активных на площадке Wildberries- отметил он. — Продукция поставщиков Татарстана пользуется высоким спросом как на территории России, так и за ее пределами. Благодаря усилиям Правительства РТ Татарстан однозначно занимает лидирующие позиции по развитию бизнеса и укреплению инвестиционного климата в нашей стране. Компания Wilbderries будет и дальше оказывать поддержку татарстанским предпринимателям в увеличении их продаж по каналам электронной торговли и выходе на зарубежные рынки».

В настоящее время в экспертный совет, помимо Wildberries, входят «Почта России», Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), маркетплейсы Ozon, eBay, Яндекс.Маркет, Avito и компания Boxberry.