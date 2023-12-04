В эксперименте с цифровым рублем в России примут участие порядка 30 банков

В эксперименте с цифровым рублем в 2024 году планируется участие порядка 30 банков. 13 кредитных организаций уже присоединились к нему, рассказала в Госдуме первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

По ее словам, проект движется «четко по плану». «Уже 15 банков у нас готовы ко второй волне. И в следующем году, мы думаем, что в целом в пилоте будет порядка 30 банков, что само по себе с точки зрения пилотирования даст нам очень хорошую выборку», — приводит ее слова РИА Новости.

Скоробогатова подчеркнула, что большее число участников позволит провести более глубокую проверку механизма, определить пункты, которым требуется усовершенствования.

Более масштабное применение цифрового рубля, заметила представитель ЦБ, ожидается в 2025 году.

Подробнее об эксперименте можно узнать в материале «Татар-информа» «Тотальный контроль за финансами»: в кошельках россиян с августа заведутся цифровые рубли.

