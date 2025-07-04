В экономику РТ с начала года привлечено около 60 млрд рублей на развитие промышленности

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

С начала 2025 года в промышленный сектор Татарстана привлечено порядка 60 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли республики Родион Карпов на заседании рабочей группы по реализации госпрограмм в сфере промышленности и привлечению федеральных средств в экономику региона, передает Телеграм-канал Минпромторга РТ.

По словам Карпова, за первое полугодие татарстанские предприятия получили целевые субсидии на общую сумму 59,2 млрд рублей, а также льготные займы на 1,67 млрд рублей по ставке 3-5% через Фонд развития промышленности.

Заседание рабочей группы прошло под председательством первого заместителя председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федерального координатора партийного проекта «Предпринимательство» Альфии Когогиной.

«В этот раз в рамках совещания посетили ряд предприятий на площадках промышленных парков "Турбина", "Зеленодольск" и "Промэнерго", среди которых завод газотурбинного оборудования, завод по производству лифтового оборудования, разработчики и производители зарядных станций для электромобилей и электротехнических шкафов, силовой кабельной арматуры, различного электротехнического оборудования. Мы с коллегами на деле убедились в эффективности реализуемых мер государственной поддержки для развития отечественных предприятий», — отметила Когогина.

В работе совещания приняли участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, представители Инвестиционно-венчурного фонда РТ и руководители промышленных предприятий республики.