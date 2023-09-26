В «Экияте» состоится первая премьера сезона с перчаточной куклой

В четверг, 28 сентября, в Татарском государственном театре кукол «Экият» состоится первая премьера юбилейного, 90-го театрального сезона — постановка «Комедии Камала». В спектакле задействованы десять актеров — вся татарская группа, рассказали «Татар-информу» в литературном отделе театра.

Режиссером постановки выступил Ильгиз Зайниев, художником-постановщиком — Екатерина Спиридонова, композитором — Марат Ахметшин.

«Комедии Камала» объединяют легендарные пьесы Галиасгара Камала «Первый театр» (1908) и «Банкрот» (1911).

«Я давно хотел поставить в театре комедию на татарском языке. И в репертуаре не было постановок с перчаточной куклой Петрушкой», — рассказал выступивший в качестве постановщика спектакля худрук театра Ильгиз Зайниев.

По его словам, несмотря на простоту, у перчаточных кукол есть много возможностей. В то же время для них нужен подходящий литературный материал, где они смогут себя проявить.

«В юбилейный, 90-й театральный сезон решили поставить пьесу о театре. Отсюда следуют „Первый театр“ и „Банкрот“. Первый — о театре, второй — о том, как наши люди любят играть и играют в театре», — отметил худрук «Экията».

Эти две разные по тематике пьесы, по словам собеседника агентства, объединяет любовь татарского народа к театру — игровое начало татарской души, заложенное от природы.

Продолжительность спектакля — два часа. Постановка будет идти на татарском языке с синхронным переводом на русский язык

Всего же в юбилейном сезоне планируются семь премьер. Помимо «Комедий Камала», зрители увидят спектакли «Репка-Ряба-Колобок», «Морозко», планируется также постановка о Юрие Никулине «Почти серьезно. Юрий Никулин» и другие.