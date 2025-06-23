В Екатеринбурге завершился чемпионат России по прыжкам в воду - Татарстан завоевал золото

Фото: Федерация прыжков в воду Республики Татарстан

Завершился чемпионат России по прыжкам в воду, который проходил с 17 по 22 июня в Екатеринбурге. На нем приняли участие спортсмены Республики Татарстан, в числе которых Никита Шлейхер, Александр Белевцев, Мария Поляков и Глеб Касьянов.

Фото: Федерация прыжков в воду Республики Татарстан

Всего татарстанцы завоевали пять медалей. Шлейхер взял золото на трамплине 3м и синхронных прыжках с вышки. Также Никита завоевал серебро в синхронных прыжках с трамплина и в индивидуальных прыжках с вышки. Полякова взяла серебро в синхронных прыжках на трамплине 3м.

Напомним, по итогам чемпионата России будет сформирован состав национальной сборной, которая отправится на чемпионат мира в Сингапуре.

Чемпионат мира по плаванию пройдет с 11 июля по 3 августа.