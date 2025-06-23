news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 23 июня 2025 17:39

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по прыжкам в воду - Татарстан завоевал золото

Читайте нас в
Телеграм
В Екатеринбурге завершился чемпионат России по прыжкам в воду - Татарстан завоевал золото
Фото: Федерация прыжков в воду Республики Татарстан

Завершился чемпионат России по прыжкам в воду, который проходил с 17 по 22 июня в Екатеринбурге. На нем приняли участие спортсмены Республики Татарстан, в числе которых Никита Шлейхер, Александр Белевцев, Мария Поляков и Глеб Касьянов.

Фото: Федерация прыжков в воду Республики Татарстан

Всего татарстанцы завоевали пять медалей. Шлейхер взял золото на трамплине 3м и синхронных прыжках с вышки. Также Никита завоевал серебро в синхронных прыжках с трамплина и в индивидуальных прыжках с вышки. Полякова взяла серебро в синхронных прыжках на трамплине 3м.

Напомним, по итогам чемпионата России будет сформирован состав национальной сборной, которая отправится на чемпионат мира в Сингапуре.

Чемпионат мира по плаванию пройдет с 11 июля по 3 августа.

#плавание #чемпионат россии по плаванию #спорт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Если меня не найдут, готов умереть голодной смертью»: дневник майора Петра Гаврилова

«Если меня не найдут, готов умереть голодной смертью»: дневник майора Петра Гаврилова

22 июня 2025
Медведев заявил, что некоторые страны готовы передать Ирану ядерное оружие

Медведев заявил, что некоторые страны готовы передать Ирану ядерное оружие

22 июня 2025