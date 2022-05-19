В Екатеринбурге задержали продавца салона связи из РТ, укравшую товара на полмиллиона

В Екатеринбурге задержали 24-летнюю продавца-консультанта салона сотовой связи из Менделеевска. Женщину подозревают в краже товара из магазина на сумму свыше полумиллиона рублей, сообщает прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров.

Подозреваемую задержали. При себе у нее был единственный гаджет – мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Правоохранители ищут оставшиеся похищенные товары.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из салона связи в Менделеевске пропал товар на полмиллиона рублей. В краже подозревают продавца-консультанта.

