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Ру Тат
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Происшествия
19 мая 2022  08:38
Полина Шевчук

В Екатеринбурге задержали продавца салона связи из РТ, укравшую товара на полмиллиона

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В Екатеринбурге задержали 24-летнюю продавца-консультанта салона сотовой связи из Менделеевска. Женщину подозревают в краже товара из магазина на сумму свыше полумиллиона рублей, сообщает прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров.

Подозреваемую задержали. При себе у нее был единственный гаджет – мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Правоохранители ищут оставшиеся похищенные товары.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из салона связи в Менделеевске пропал товар на полмиллиона рублей. В краже подозревают продавца-консультанта.
 

 

#кража #кража сотового телефона #кража из магазина
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